Ештон закликає Україну до чесних виборів

19:53, 04 лютого 2010
Новини ЄС
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Шеф дипломатії ЄС зробила заяву

Київ. 4 лютого. УНІАН. Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики та віце-президент Європейської комісії Кетрін ЕШТОН закликає кандидатів на пост Президента України Юлію ТИМОШЕНКО та Віктора ЯНУКОВИЧА забезпечити 7 лютого право українців на вільний вибір.

Про це йдеться у заяві К.ЕШТОН, повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні.

«Я ретельно стежу за розвитком подій в Україні напередодні другого туру президентських виборів, що відбудеться наступної неділі. Я вітаю відданість демократичним процесам, що її продемонстрував український народ у першому турі виборів у січні. Я закликаю всіх кандидатів забезпечити, аби у голосуванні цієї неділі знову змогла себе висловити воля народу”, - наголосила глава дипломатії ЄС.

Також К.ЕШТОН зазначила, що повністю підтримує роботу спостерігачів за виборами, які працюють на місці, та Міжнародної місії зі спостереження за виборами, яку очолює посол Хайді ТАЛЬЯВІНІ.

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