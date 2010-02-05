Новий склад Єврокомісії затвердять 9-го лютого

Брюссель. 5 лютого. УНІАН. Конференція Президентів Європарламенту, до якої входять Президент Європарламенту, лідери політичних груп та голови Комітетів Європарламенту схвалила процедуру голосування за новий склад Єврокомісії.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Європарламенту, відповідне рішення було схвалено на засіданні Конференції Президентів 4-го лютого.

Згідно із затвердженою процедурою, голосування відбудеться 9-го лютого о 13-30, під час сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Президент Європарламенту повідомив, що отримав оцінки на всіх 26-ти нових майбутніх комісарів ЄС, слухання яких завершилися 3 лютого.

В ході голосування Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ також буде присутнім у сесійній зали Європарламенту.

Ж.БАРРОЗУ, зокрема, представить депутатам новий склад Комісії та її програму. Він також планує надати свою реакцію на резолюцію Європарламенту щодо підписання в майбутньому Рамкової угоди про відносини між Європарламентом та Єврокомісією.