Янукович прибув до Брюсселлю

10:50, 01 березня 2010
Новини ЄС
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За один день він зустрінеться з усіма керівниками ЄС

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Брюсселя з одноденним офіційним візитом.

Як повідомляв УНІАН, глава держави проведе зустрічі з керівниками інституцій Європейського Союзу - з Президентом ЄС Германом Ван РОМПЕЄМ, Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, Президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ, Верховним представником із закордонних справ і політики безпеки ЄС Кетрін ЕШТОН.

Водночас, не планується зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Генеральним секретарем НАТО Андерсеном Фог РАСМУССЕНОМ.

У складі офіційної делегації – міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО, глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН та заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

Відповідно до програми, В.ЯНУКОВИЧ повернеться до Києва сьогодні ввечері.

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