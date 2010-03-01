Україна та ЄС хочуть домовитися про угоду про асоціацію за рік

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Україна та ЄС хочуть завершити переговори про угоду про асоціацію за рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у Брюсселі президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ на брифінгу з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ після їхньої зустрічі.

«Ми визначили індикативний період в один рік», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода носитиме назву Угоди про асоціацію і включатиме в себе створення зони вільної торгівлі.