Україна покращить відносини з РФ для стабільного транзиту газу в Європу

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що наша держава підвищуватиме рівень партнерських відносин з Росією з метою надійного виконання своїх зобов’язань з транзиту газу в Європу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на прес-конференції після зустрічі із президентом Європейської Комісії Жозе БАРРОЗУ сьогодні у Брюсселі.

«Ми готові виконувати свої зобов’язання із безперебійного постачання газу європейським споживачам. Для реалізації цієї мети ми будемо значно підвищувати рівень наших партнерських стосунків з Росією», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави також підтвердив зацікавленість в реалізації домовленостей, досягнутих за результатами минулорічної міжнародної конференції Україна-ЄС з питань модернізації української газотранспортної системи.

Президент України також наголосив на необхідності створення внутрішнього ринку газу.

«Ми готові ухвалити закон про внутрішній ринок газу. Це також сприятиме зміцненню довіри до нас на Сході і на Заході», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.