Тігіпко зустрінеться з представниками МВФ

Київ. 23 березня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр України з економічних питань Сергій ТІГІПКО у середу, 24 березня, проведе зустріч з представниками місії Міжнародного валютного фонду.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про це йшлося сьогодні під час зустрічі прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з заступником міністра фінансів США Крістофером СМАРТОМ.

”Ми плануємо відновити роботу з міжнародним валютним фондом, і завтра відбудеться зустріч Сергія ТІГІПКА з місією МВФ”, - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, Україна розглядає дві можливості взаємодії з Міжнародним валютним фондом: або продовження існуючої програми співпраці, або розробка нової багаторічної програми. ”Ця програма нам потрібна в першу чергу для того, щоб приступити до реалізації таких необхідних для України реформ”, - підкреслив прем`єр-міністр.

За словами М.АЗАРОВА, напередодні, 22 березня, під час засідання Комітету економічних реформ при Президентові України були окреслені основні напрямки реформ в державі, створені робочі групи під керівництвом віце-прем`єр-міністрів, а головне був визначений 60-денний термін для підготовки ґрунтовного пакету реформування економіки і соціальної сфери.

М.АЗАРОВ зауважив, що складність реформування в Україні полягає в тому, що за останні 20 років реформи не були послідовними і системними. ”В результаті такої непослідовності в Україні склалася неефективна і корумпована система управління. Тому ми налаштовані на радикальні реформи”, - пояснив прем’єр.

Глава уряду підкреслив, що саме в період проведення системних реформ фінансова підтримка Міжнародного валютного фонду доречна для України. ”Необхідна допомога в реформуванні нашої економіки. Ми розраховуємо на те, що співпраця з МВФ стане хорошим фоном для залучення інвестицій. Ми обов’язково зробимо свою країну найпривабливішою в Східній Європі в плані залучення інвестицій”, - додав він.

У свою чергу заступник міністра фінансів США зазначив, що відновлення співпраці з МФВ є потужним сигналом, як для зовнішніх, так і для внутрішніх інвесторів. ”Для зовнішніх партнерів важливо бачити, що ви виконуєте і навіть трохи перевиконуєте програму співпраці з МВФ. Це приваблюватиме інвесторів. Покладаємо великі сподівання на те, що ви досягнете порозуміння з місією Міжнародного валютного фонду на взаємовигідних параметрах”, - сказав К.СМАРТ.

Крім того, заступник міністра фінансів США зауважив, що йому надзвичайно важливо було почути від глави уряду України про систему реформування в країні. Він вважає, що чинний уряд має довгострокову програму своєї діяльності та політичну волю для здійснення глибинних реформ.