Україна та ЄС в політичній частині нового договору не узгодили три пункти

Брюссель. 8 квітня. УНІАН. В політичній частині нової угоди про асоціацію між Україною та ЄС немає згоди по трьох пунктах.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це 7 квітня заявив заступник генерального директора Генерального директорату “Європейська політика сусідства” Єврокомісії Хьюг МІНГАРЕЛЛІ, виступаючи на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Є в частині політичного діалогу три пункти, що залишаються відкритими. Перший, очевидно, це прохання України отримати перспективу членства. Другий – це прохання України про запровадження вільного руху громадян в більш короткі терміни... Є також дискусії щодо формулювання принципів забезпечення територіальної цілісності та суверенітету цієї країни-партнера”, - сказав він.

Представник Єврокомісії зазначив, що в цілому, переговори щодо політичної частини угоди можуть бути завершені протягом кількох тижнів.

Так, сказав Х.МІНГАРЕЛЛІ, питання перспективи членства України в ЄС на сьогодні не стоїть у порядку денному, хоча Україна і може претендувати на членство у майбутньому, відповідно до статті 49-ї Угоди ЄС, як європейська країна і у випадку виконання певних вимог.

Питання запровадження безвізового режиму, за його словами, має вирішитися у Раді ЄС, де країни-члени повинні визначитися щодо того, наскільки швидко перехід до безвізового режиму може відбутися.

“Пропозиція ЄС на цей час полягає в тому, щоб передбачити безвізовий режим, однак у довгостроковій перспективі”, - сказав Х.МІНГАРЕЛЛІ.

Що ж до гарантій територіальної цілісності України, то, зазначив представник Єврокомісії, ЄС не може надати такі гарантії зовнішнім партнерам.

“Потрібно, щоб наші українські друзі зрозуміли, що ЄС не може забезпечити безпеку будь-якого зі своїх зовнішніх партнерів, яким би він не був. Можна це робити лише у спосіб, передбачений рядом зобов’язань, які ми взяли на себе в рамках міжнародних організацій, щодо забезпечення територіальної цілісності, суверенітету”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода носитиме назву Угоди про асоціацію і включатиме в себе створення зони вільної торгівлі.