В Польщі новий голова Бюро національної безпеки
14:57, 12 квітня 2010Новини ЄС
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Замість загиблого разом з Качинським
Варшава. 12 квітня. УНІАН. В.о. Президента Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ призначив головою Бюро національної безпеки Польщі генерала бригади Польської армії та колишнього віце-міністра оборони Станіслава КОЗЄЯ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОМОРОВСЬКИЙ повідомив журналістам у Варшаві.
Б.КОМОРОВСЬКИЙ назвав 66-річного С.КОЗЄЯ компромісною фігурою.
Як повідомляв УНІАН, голова Бюро національної безпеки Олександр Щигло загинув в авіакатастрофі під Смоленськом 10 квітня.
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