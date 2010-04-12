В Польщі новий голова Бюро національної безпеки

14:57, 12 квітня 2010
Новини ЄС
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Замість загиблого разом з Качинським

Варшава. 12 квітня. УНІАН. В.о. Президента Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ призначив головою Бюро національної безпеки Польщі генерала бригади Польської армії та колишнього віце-міністра оборони Станіслава КОЗЄЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОМОРОВСЬКИЙ повідомив журналістам у Варшаві.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ назвав 66-річного С.КОЗЄЯ компромісною фігурою.

Як повідомляв УНІАН, голова Бюро національної безпеки Олександр Щигло загинув в авіакатастрофі під Смоленськом 10 квітня.

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