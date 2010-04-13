ЄС міг би допомогти країнам-сусідам в покращенні ситуації ромів

Брюссель. 13 квітня. УНІАН. Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ вважає, що ЄС має допомогти країнам-кандидатам на членство в ЄС та країнам-сусідам і, зокрема, Україні у покращенні ситуації ромів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив журналістам 12 квітня перед початком своєї зустрічі з комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефаном ФЮЛЄ.

“Думаю, ЄС мав би враховувати ситуацію з ромами в країнах-кандидатах при оцінці їх загального прогресу”, - сказав Т.ХАММАРБЕРГ.

“У сфері політики сусідства також може бути фінансова допомога ЄС”, - додав він.

Комісар зазначив, що на сьогодні ситуація ромів в Європі практично не покращується, не зважаючи на проведення різноманітних форумів, спрямованих на надання допомоги ромам у включенні до життя суспільства країн-членів ЄС.

“У нас дуже багато конференцій, але дуже мало прогресу... А це – не питання для дискусій в ток-шоу”, - наголосив комісар Ради Європи.

Він звернув увагу на те, зо в багатьох країнах-членах ЄС роми не мають навіть ідентифікаційних документів, що досить часто викликано небажанням співпраці місцевих та регіональних органів влади. Крім того, складна ситуація з ромами в Балканських країнах, а також в ряді інших країн-членів Ради Європи, що не є членами ЄС, в тому числі і в Україні.

“Саме тому потрібен політичний тиск, в тому числі на чиновників місцевих та регіональних влад”, - сказав Т.ХАММАРБЕРГ.