Обама приїде на похорон Качинського

Варшава. 14 квітня. УНІАН. Президент США Барак ОБАМА планує прибути у Польщу на похорон трагічно загиблого в авіакатастрофі під російським Смоленськом Президента Леха Качинського.

Цю інформацію в ефірі TVN24 підтвердив прес-секретар польського Міністерства закордонних справ Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ.

Він додав, що Б.ОБАМА візьме участь у похоронах разом зі своєю дружиною.

П.ПАШКОВСЬКИЙ також поінформував, що рішення про приїзд на похорон Президента Польщі оголосили і Президент та канцлер Німеччини - Горст КЕЛЕР та Ангела МЕРКЕЛЬ.

Підтвердив свою участь і Президент Чехії Вацлав КЛАУС, а від Литви будуть чинна глава держави Даля ГРИБАУСКАЙТЕ та колишній Президент Валдас АДАМКУС.

Крім них, у похоронах планують взяти участь найвище керівництво Євросоюзу та НАТО: глава Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ, голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗE, генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН та глава Європейського парламенту Єжи БУЗЕК.

Також планують приїхати Президент Болгарії Георгій ПИРВАНОВ, президент Естонії Тоомас Хендрік ІЛЬВЕС, прем’єр Іспанії Хосе САПАТЕРО та Канади Стівен ГАРПЕР.

Може приїхати також глава Російської Федерації, де минулої суботи сталася авіакатастрофа, Дмитро МЕДВЕДЄВ. За даними польських медіа, його прес-секретар не виключила таку можливість за умови, що це дозволятиме графік Президента.

Представник Посольства України у Варшаві не зміг сказати УНІАН, чи приїде на похорон Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та колишні найвищі високопосадовці, які мали добрі стосунки з Л.Качинським, - Віктор ЮЩЕНКО та Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, похорони Л.Качинського та його дружини Марії відбудуться в неділю, 18 квітня, на території королівського замку Вавель у Кракові. Похорон заплановано на 14.00 за польським часом.