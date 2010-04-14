В Одесі іменем Качинського назвали вулицю

Одеса. 14 квітня. УНІАН. Іменем загиблого в авіакатастрофі президента Польської Республіки Леха Качинського названа одна з центральних вулиць Одеси, яка сполучає вулицю Дерибасівську з вулицею Буніна.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про це прийняла Одеська міська рада. «За» проголосували 88 депутатів, голосів «проти» не було.

У роботі сесії міськради взяв участь Генеральний консул Польської Республіки в Одесі Веслав МАЗУР.

Виступаючи на сесії, мер міста Едуард ГУРВІЦ нагадав, що між Одесою і багатьма польськими містами є тісні економічні, культурні зв`язки, а Лодзь є побратимом Одеси.

Стало також відомо, що в Одесі проживають два троюрідних брати Л.Качиньского, які збираються до Варшави, аби провести в останній путь свого кузена.