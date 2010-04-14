ПАРЄ обере суддю Євросуду з прав людини від України

Київ. 14 квітня. УНІАН. Комітет з відбору суддів Парламентської Асамблеї Ради Європи, як очікується, проведе співбесіду з трьома кандидатами від України на посаду судді Європейського суду з прав людини. Остаточне голосування має бути за два тижні, повідомляє “Німецька хвиля”.

Вибори нового судді Європейського суду з прав людини від України повинні були відбутися ще у вересні 2007 року. Але через українські політичні чвари і плутанину зі списками кандидатів, це місце залишається вільним. Лише на окремі процеси призначають тимчасового суддю. Через це ПАРЄ навіть погрожувала позбавити українську делегацію права голосу в Раді Європи.

Справа зрушила з мертвої точки після роз`яснень самого Європейського суду щодо того, який список суддів від України є легітимним, і нині політик Сергій ГОЛОВАТИЙ, адвокат Ганна ЮДКІВСЬКА та юрист Станіслав ШЕВЧУК переконуватимуть представників ПАРЄ, хто з них є гідним представляти інтереси українців у суді.

Співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ вважає всіх кандидатів від України сильними, однак припускає, що перевагу під час голосування може здобути Г.ЮДКІВСЬКА, зокрема через гендерні переконання більшості делегатів ПАРЄ. «Враховуючи політику ради Європи, що має бути гендерний баланс, автоматично її шанси збільшуються тільки тому, що вона жінка. Є такий феномен у виборі суддів Європейського суду з прав людини. Хоча всі достойні – політик, правозахисниця та фахівець з конституційного права. Є можливість для вибору», - сказав Є.ЗАХАРОВ.

Він наголосив, що скандал довкола списків кандидатів надзвичайно зашкодив іміджу України як правової держави, але водночас цей прецедент допоміг виробити позицію ПАРЄ з приводу відкликання чи заміни списку суддів. Правозахисник також зауважив, що від особистості судді багато залежить у вирішенні справ у Європейському суді. Як зауважив Є.ЗАХАРОВ, якщо суддя буде хорошим спеціалістом, то від цього позивачі тільки виграють.