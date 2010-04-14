Дату виборів Президента Польщі оголосять 21 квітня

Варшава. 14 квітня. УНІАН. Дата позачергових виборів Президента Польщі буде оголошена 21 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив в.о. глави держави Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ.

”Рішення оголошу вранці 21 квітня”, - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ після консультацій у Сеймі з депутатами усіх фракцій.

”Зібрання (лідерів фракцій) завершилося повним порозумінням. Ми в цій справі солідарні (по даті виборів)”, - сказав він.

Як відзначають польські ЗМІ, Б.КОМОРОВСЬКИЙ, котрий представляє у Сеймі правлячу з кінця 2007 року партію ”Громадянська платформа”, пішов на поступки опозиції, яка хотіла відкласти оголошення президентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, Б.КОМОРОВСЬКИЙ виступав за якнайшвидше оголошення дати виборів Президента.

Згідно з Конституцією Польщі, в.о. Президента повинен оголосити позачергові вибори не пізніше, ніж через 14 днів після смерті глави держави, а самі вибори мають відбутися не пізніше, ніж через 60 днів після оголошення.