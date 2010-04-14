ЄС міг би активніше вимагати від Росії захисту прав людини на Каваказі
Переконана правозахисник з "Меморіалу" Юсупова
Брюссель. 14 квітня. УНІАН. Російська правозахисник, член товариства “Меморіал” Лідія ЮСУПОВА вважає, що ЄС міг би активніше впливати на Росію для захисту прав людини на Кавказі.
Таку думку вона висловила сьогодні в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.
“Було б бажання... Ми розуміємо, що є дипломатичні, політичні, економічні відносини. Є певна економічна залежність, але панове.... якщо ви нічого не можете зробити, тоді облиште цю проблему. Але тоді чекайте потік біженців. Це буде великий потік”, - сказала правозахисник.
Вона зазначила, що на сьогодні не можна казати, щоб ЄС зовсім не звертав увагу на ситуацію на Північному Кавказі. Разом з тим, за її словами, в діях Євросоюзу на сьогодні превалює чиновницький підхід, який не дає багато результатів.
Як повідомляв УНІАН, з 1994 року в Чечні відбулося дві війни. До нинішнього часу в Чечні продовжують безслідно зникати люди, не відновлено у повній мірі порядку та законності в регіоні.
Сьогодні у Європарламенті відбувається показ низки фільмів, присвячених боротьбі за права людини в різних регіонах світу. Одним з них став фільм нідерландського режисера Маши НОВІКОВОЇ “Анна Політковська: 7 років на лінії фронту”.