Кабмін хоче отримати від ЄБРР 740 млн. дол.

Київ. 14 квітня. УНІАН. Уряд має намір у 2010 році залучити від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) кредит на суму 200 млн. євро на завершення будівництва метрополітену в Дніпропетровську і 540 млн. євро кредитних коштів на будівництво першої черги метро в Донецьку.

Про це йдеться у проекті Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, оприлюдненому на сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, загальна вартість проекту завершення будівництва метро в Дніпропетровську становить 2 млрд. 675 млн. 759,56 тис. грн. Відповідальним виконавцем визначене Міністерство транспорту і зв`язку України, бенефіціар – ДП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену».

Також повідомляється, що загальна вартість проекту будівництва першої черги Пролетарсько-Київської лінії метро в Донецьку становить 5 млрд. 654 млн. 998,938 тис. грн.

Відповідальним виконавцем визначене Міністерство транспорту і зв`язку України, бенефіціар – ДП «Донецька дирекція будівництва метрополітену».