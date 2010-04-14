Янукович та Лавров виступлять перед депутатами ПАРЄ

Київ. 14 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ виступлять перед депутатам Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) наприкінці квітня.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному офісі Рад Європи в Україні.

Проект порядку денного також передбачає обговорення доповіді про дискримінацію на ґрунті сексуальної орієнтації та гендерної належності, яка закликає до правового визнання гомосексуальних партнерів по всій Європі.

Депутати ПАРЄ планують обговорити наслідки війни між Грузією та Росією, заслухавши виступ колишньої голови міжнародної місії зі встановлення обставин конфлікту Посла Хейді ТАЛЬЯВІНІ.

Морське піратство, вшанування жертв Голодомору в колишньому Радянському Союзі, захист осіб, які розголошують секретну інформацію, та складання Європейського кодексу лобіювання будуть також на порядку денному. Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ представить свій щорічний звіт за 2009 рік.

Сесія ПАРЄ відбудеться у Страсбургу з 26 по 30 квітня.