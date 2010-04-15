Бельгійця, що працював у пресдтавництві ЄК в Києві, підозрюють в корупції
11:06, 15 квітня 2010Новини ЄС
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Чиновник просив лише 4%...
Брюссель. 15 квітня. УНІАН. Бельгійця, що працював у представництві Єврокомісії в Києві підозрюють у корупції.
Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія бельгійської газети Le Soir з посиланням на видання De Tijd.
За даними видання, чиновник мав кілька контактів з великими підприємствами вугільної промисловості, гарантуючи їм свою допомогу в отриманні чотирьох великих контрактів в забезпеченні постачань для енергетичного сектору Україні.
Загальна вартість контрактів мала становити 80 млн. євро. Чиновник просив за свої послуги 4% від вартості контрактів.
Видання не надає інших деталей.
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