Бельгійця, що працював у пресдтавництві ЄК в Києві, підозрюють в корупції

Брюссель. 15 квітня. УНІАН. Бельгійця, що працював у представництві Єврокомісії в Києві підозрюють у корупції.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія бельгійської газети Le Soir з посиланням на видання De Tijd.

За даними видання, чиновник мав кілька контактів з великими підприємствами вугільної промисловості, гарантуючи їм свою допомогу в отриманні чотирьох великих контрактів в забезпеченні постачань для енергетичного сектору Україні.

Загальна вартість контрактів мала становити 80 млн. євро. Чиновник просив за свої послуги 4% від вартості контрактів.

Видання не надає інших деталей.