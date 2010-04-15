Підрозділ хімзахисту ЗСУ візбме участь в навчаннях у ФРН

Київ. 15 квітня. УНІАН. Підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Збройних сил України відбув до Німеччині для участі у міжнародному навчанні Сил реагування НАТО “Голден Маск – 2010”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборон України, активна фаза навчання триватиме 17-22 квітня на німецькому військовому полігоні “Мюнстер”.

Сьогодні український підрозділ перетнув державний кордон з Польщею, де звантажив техніку на трейлери, та продовжив рух до місця проведення навчання.

Загалом для участі у навчанні “Голден Маск – 2010” у складі підрозділу РХБЗ Збройних сил України відбули 30 військовослужбовців та 8 одиниць військової техніки.

Під час навчання передбачається проходження українським підрозділом сертифікації для подальшого його залучення до Сил реагування НАТО у складі багатонаціонального батальйону радіанного, хімічного та біологічного захисту.

Як відзначають у Міноборони, участь українських військових в цьому заході сприятиме розвитку експедиційних спроможностей Збройних сил України для участі в міжнародних операціях з реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характерів у складі багатонаціональних військових формувань високої готовності.