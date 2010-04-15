Понад 500 тис. поляків можуть взяти участь у траурних заходах у Варшаві

Варшава. 15 квітня. УНІАН. Більш як півмільйона поляків може взяти участь в суботніх траурних заходах із вшанування пам’яті загиблих 10 квітня в авіакатастрофі літака Президента Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними TVN24, таку кількість очікують власті Варшави, в якій офіційно живе близько 1,7 млн. людей.

У суботу, згідно з оприлюдненою в медіа програмою траурних заходів, на площі імені Юзефа Пілсудського у центрі Варшави відбудеться символічне прощання з жертвами авіакатастофи та поминальне богослужіння.

Літургія, яку очолить представник Ватикану, завершиться спільною молитвою представників трьох основних церков Польщі.

Траурні заходи розпочнуться о 12.00 за польським часом.

Початок заходів ознаменують церковні дзвони.

О 18.00 годині відбудеться окрема літургія у варшавській архікатедрі на честь президентського подружжя.

Тим часом, кількість поляків, що очікують у черзі на прощання з президентським подружжям продовжує зростати.

За даними TVN24, тепер бажаючих попрощатися із Президентом Лехом Качинським та його дружиною доводиться чекати 13 годин (з вівторка час очікування становив 8-10 годин - УНІАН).

Міські власті також вирішили зробити безкоштовним проїзд у міському транспорті у суботу, аби водії приватних автомобілів пересіли на міський транспорт й тим самим розвантажили автомобільні затори у місті.

Як повідомляв УНІАН, президентське подружжя планують поховати на Вавелі у Кракові в неділю.