Президент Словаччине приїде до України у липні

Київ. 15 квітня. УНІАН. Президент Словацької Республіки Іван ГАШПАРОВИЧ планує відвідати Україну в липні нинішнього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Словацької Республіки Мирославом ЛАЙЧАКОМ за підсумками переговорів.

«Ми проговорили можливість проведення цього візиту в першій половині липня цього року», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

В свою чергу словацький міністр зазначив, що під час візиту Президента Словаччини будуть обговорюватися економічні питання і саме тому його в ході візиту супроводжуватиме група бізнесменів.

Міністри також повідомили, що в ході сьогоднішніх переговорів вони обговорили питання підготовки до цього візиту.