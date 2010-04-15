Вартість транзиту російського газу Україною зросте

Київ. 15 квітня. УНІАН. Ставка транзиту російського газу територією України у другому кварталі п.р. зросте з 2,78 до 2,84-2,88 дол. за 1 тис. кубометрів на 100 км.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління роботи з країнами ближнього зарубіжжя ВАТ «Газпром», директор ТОВ «Газпром Збут Україна» Анатолій ПОДМИШАЛЬСКИЙ сьогодні у Києві під час українсько-російського ділового форуму.

«У другому кварталі ставка зросте на 6-10 центів”, - сказав він. При цьому А.ПОДМИШАЛЬСКИЙ відзначив, що у 2010 році “Газпром” планує істотно наростити об`єми транзиту газу територією України – до 116,9 млрд. куб. м. Він також нагадав, що минулого року цей показник становив 95,8 млрд. куб. м.

Також А.ПОДМИШАЛЬСКИЙ відзначив платіжну дисципліну з боку НАК “Нафтогаз України”. “За останні півтора роки українська держкомпанія завжди своєчасно здійснювала оплату за поставлені об`єми газу”, - сказав він.

Нагадаємо, ставка транзиту російського природного газу територією України у першому кварталі 2010 року становила 2,78 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км.