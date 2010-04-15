Експерти зі зменшення адмінбар`єрів для бізнесу в ЄС працюватимуть до 2012 р.

Брюссель. 15 квітня. УНІАН. Група високого рівня зі зменшення адміністративних бар’єрів для бізнесу в ЄС продовжить роботу до 2012 року.

Як повідомляє прес-служба Єврокомісії про це заявив сьогодні Президент Комісії Жозеф БАРРОЗУ після зустрічі з керівником Групи Едмундом ШТОЙБЕРОМ.

“Група високого рівня продовжить свою роботу до 2012 року для повного використання потенціалу Програми дій”, - сказав Президент Єврокомісії.

Він зазначив, що до листопада 2011 року Група також підготує доповідь щодо кращої практики з імплементації законодавства ЄС в країнах-членах Євросоюзу.

Крім того, Група експертів допомагатиме Комісії у супроводі нових законодавчих актів під час їх прийняття в парламенті та Раді ЄС.

“Як ви знаєте, досить часто не Комісія стоїть у витоків обмежень, а скоріше законодавці, або країни-члени, які, інколи додають додаткові бар’єри до тих, які ми пропонуємо”, - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Президент Єврокомісії також зазначив, що за час роботи попереднього складу Єврокомісії, загалом законодавство ЄС було зменшено на 1600 нормативних актів, а також були підготовлені пропозиції щодо подальшого зменшення адміністративних бар’єрів, які можуть зекономити економіці ЄМ близько 40 млрд. євро щорічно.

Як повідомляв УНІАН, в 2007 році лідери країн-членів ЄС на своєму самміті вирішили зменшити адміністративні бар’єри в ЄС для бізнесу на 25% до 2012 року.

Після цього Єврокомісія створила Групу експертів для перегляду законодавства ЄС з метою зменшення адміністративних бар’єрів для бізнесу.