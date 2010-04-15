Греція просить ЄК, ЄЦБ та МВФ розробити економічну політику

Брюссель. 15 квітня. УНІАН. Міністр фінансів Греції Георге ПАПАКОНСТАНТІНУ попросив Єврокомісію, Європейський центральний банк (ЄЦБ) та Міжнародний валютний фонд (МВФ) розпочати роботу над програмою допомоги країні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у його листі на ім’я керівників цих трьох інституцій, текст якого передано УНІАН.

“Відповідно до заяви від 11 квітня 2010 року щодо підтримки Греції країнами-членами зони євро, влада Греції просить розпочати дискусії з Євро комісією, ЄЦБ та МВФ про багаторічну програму економічної політики, що базуватиметься на висновках Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС, і яка може бути підтримана фінансовою допомогою від країн-членів зони євро та МВФ, якщо влада Греці вирішить звернутися по таку допомогу”, - зазначається у листі.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня країни-члени зони євро схвалили заяву на підтримку Греції, в якій заявили, зокрема, про готовність надати Греції до 30 млрд. євро у вигляді двосторонніх кредитів протягом цього року.

Заявою також передбачалася можливість створення програми допомоги, розрахованої на 3 роки.

26 березня лідери країн-членів зони євро домовилися сформувати пакет допомоги Греції спільно з МВФ для підтримки стабільності євро.

Греція завершила 2009 рік з дефіцитом бюджету в 12,7% ВВП. Всередині січня 2010 року Греція запропонувала план зменшення дефіциту бюджету, який, зокрема, передбачає зменшення дефіциту в 2010 року на 4% ВВП. Цей план був затверджений Радою міністрів з питань економіки та фінансів ЄС 16 лютого 2010 року.