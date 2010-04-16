Азаров запевнив Словаччину, що вживає заходів для безперебійного транзиту газу

Київ. 16 квітня. УНІАН. Україна вживає всіх заходів із забезпечення безперебійного транзиту газу в країни Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, на цьому наголосив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з міністром закордонних справ Словацької Республіки Мирославом ЛАЙЧАКОМ.

«Ми все зробимо, щоб Україна була надійним транзитером газових ресурсів у Європу, в тому числі і до Словаччини», - запевнив глава українського уряду.

М.ЛАЙЧАК висловив глибоке задоволення зустрічами, які в нього відбулися в Україні і заявив, що в Словаччині приємно вражені енергією, компетентністю і чіткістю дій, які з перших кроків демонструє новий уряд України. «Ми відчули реальність і надійність нової влади, і це викликає оптимізм», - сказав міністр закордонних справ Словацької Республіки.

М.АЗАРОВ поінформував свого співбесідника з позицією України на переговорах з Російською Федерацією щодо зміни умов невигідного для України контракту з постачання російського газу. Він підкреслив, що головна вада контракту – те, що він нерівноправний, а формула ціни не враховує суттєві зміни ситуації з енергетичними ресурсами, зокрема, появу таких нових компонентів енергобалансів, як сланцевий газ, нетрадиційні джерела вуглецевої сировини.

Зокрема, прем’єр-міністр повідомив: «Ми ведемо переговори, щоб знайти прийнятну формулу, адекватну для української економіки».

У свою чергу міністр закордонних справ Словацької Республіки наголосив на важливості тих гарантій, які його країна отримала з боку Президента та прем’єр-міністра України щодо безперебійного транзиту газу в Європу. За його словами, для Словаччини співпраця з Україною в енергетичній сфері є дуже важливою. «Енергетика – це питання життєвої важливості для двох країн», - наголосив він і нагадав, що Словаччина минулого року опинилася заручником газової кризи.

М.ЛАЙЧАК також відзначив зацікавленість Словаччини у стабілізації політичної та економічної ситуації в Україні. «Ми зацікавлені, щоб Україна була надійним партнером, перш за все, в економічному співробітництві і постачанні енергоносіїв», - сказав він.