У Страсбургу відбудеться прес-конференція комісарів ЄС з питань юстиції, прав людини та громадянства Вівіан Редінг та з внутрішніх справ Сесілії Мальмстрьом
16:55, 16 квітня 2010Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісари представлять План дій з посилення юридичного захисту та безпеки громадян ЄС. Цей план включатиме, зокрема, дії, спрямовані на покращення захисту персональних даних, зменшення адміністративних бар’єрів для громадян та малого і середнього бізнесу, покращення захисту громадян під час подорожей в середині ЄС та надання кращої консульської допомоги за межами ЄС, створення спільної політики притулку та імміграційної політики, посилення боротьби з транскордонною злочинністю тощо.
Дата події: 20 квітня 2010 року. Час початку: 16:00.
Час початку: 16:00.
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