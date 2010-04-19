Єврокомісія створила групу для оцінки ситуації з повітряним рухом

Брюссель. 19 квітня. УНІАН. Президент Єврокомісії створив групу для оцінки наслідків хмари вулканічного попелу на авіаційну промисловість і економіку в цілому.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, відповідне рішення було схвалено 18 квітня.

“Президент хоче забезпечити, щоб ЄС мав правильний аналіз ситуації для належної відповіді, якщо потрібно, і щоб заходи, здійснені в ЄС у відповідь на можливі економічні наслідки ситуації були належним чином скоординовані”, - зазначається у повідомленні прес-служби.

Очолюватиме роботу ad-hoc групи віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Сіїм КАЛЛАС. Йому допомагатиме віце-президент, відповідальний за питання конкуренції та державної допомоги, Йоакін АЛМУНЬЯ та комісар з економічних та монетарних справ Оллі РЕН.

Як повідомляв УНІАН, авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.

Рада ЄС вже скасувала проведення ряду засідань за участю представників урядів країн-членів ЄС через проблеми з авіаційним рухом.