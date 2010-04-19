Єврокомісія оцінить вплив заборони авіаруху на економіку за тиждень

Брюссель. 19 квітня. УНІАН. Єврокомісія сподівається наступного тижня представити доповідь з оцінки впливу закриття повітряного руху на економіку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Сіїм КАЛЛАС.

“Перша доповідь з оцінкою ситуації буде готова якомога швидше, можливо, вже наступного тижня”, - сказав він.

Говорячи про захист прав пасажирів, які не змогли скористатися літаками через закриття повітряного простору, віце-президент Єврокомісії зазначив, що з законодавчої точки зору все дуже чітко.

“Легально все дуже чітко – відповідальність перед пасажирами несуть авіакомпанії, які мають попереджати пасажирів, відшкодовувати квитки і перенаправляти у випадку необхідності”, - сказав комісар.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ створив ad-hoc групу для оцінки впливу закриття повітряного руху на авіаційний транспорт та економіку в цілому.

Авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.