Генсек НАТО: Уряд Польщі довів готовність відповідати на виклики

Брюссель. 19 квітня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявляє, що польський уряд довів готовність відповідати на найскладніші виклики.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“На жаль, через закриття авіаційного простору я не зміг потрапити на поховання Президента Польщі, хоча і хотів віддати шану... Польський народ продемонстрував високу гідність, а польський уряд довів, що навіть, якщо демократична система молода, вона може відповідати на найскладніші виклики”, - сказав Генеральний секретар НАТО.

Як повідомляв УНІАН, значна кількість іноземних делегацій не змогла прибути на похорон Президента Польщі Лєха КАЧИНСЬКОГО, які відбулися 18 квітня, через закриття авіаційного простору Європи внаслідок активізації ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.

Літак Президента Польщі з 96-ма особами на борту розбився під Смоленськом 10-го квітня.