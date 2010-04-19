Польоти в ЄС можуть начати відновлюватися від завтра

Брюссель. 19 квітня. УНІАН. Польоти в ЄС можуть поновитися вже у вівторок, 20 квітня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу по завершенню надзвичайного засідання Ради міністрів з питань транспорту ЄС віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Сіїм КАЛЛАС.

“Міністри вирішили інтенсифікувати оцінку ризиків та координацію”, - сказав він.

“Нові заходи контролю наберуть чинності з 8-00 вівторка. Починаючи із завтрашнього ранку, ми мали б побачити більшу кількість літаків у повітрі”, - додав він.

За словами представника Євро контролю (організації, що займається питання безпеки польотів в Європі – УНІАН) Бо РЕДЕБОРНА, очікується, що вже у вівторок кількість польотів зросте на 10-15% порівняно з сьогоднішнім днем.

У будь-якому випадку, за його словами, очікується, що з урахуванням нинішніх процесів у вулкані, хмара попелу, скоріш за все стане безпечною для Європи до вечора середи.

Як повідомляв УНІАН, авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.