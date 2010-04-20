14 українців стали заручниками скасування польотів в Італії

Брюссель. 20 квітня. УНІАН. 14 українців постраждали внаслідок закриття авіаційного простору в Італії.

Про це УНІАН повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ.

За його даними, в цілому 14 українців стали заручниками ситуації в римському аеропорту “Фюмічіно”. Йдеться про пасажирів, що добиралися до України з інших країн світу з пересадкою в Римі.

За словами О.ГОРОДЕЦЬКОГО, посольство України в Італії надає громадянам України всю можливу допомогу. Зокрема, за словами завідувача консульським відділом Романа ГОРЯЙНОВА вдалося отримати від італійських властей дозвіл на пересування італійською територією і на можливу відправку в Україну сухопутним шляхом. Це питання є дуже важливим, оскільки постраждалі українці не мали шенгенських віз. Крім того, проводяться переговори з автобусними компаніями про відправку пасажирів сухопутним шляхом.

Голова Християнського товариства українців в Італії повідомив, що остаточне рішення поки не прийнято, оскільки пасажири ще не вирішили, чи чекати відновлення польотів, чи їхати автобусом.

Як повідомляв УНІАН, авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.

Європейські чиновники обіцяють поступове відкриття авіаційного руху, починаючи від сьогодні.