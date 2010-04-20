Польща знову закрила авіарух
10:18, 20 квітня 2010Новини ЄС
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Дозволено лише транзитний рух на півночі
Варшава. 20 квітня. УНІАН. Польські авіаційні власті з вівторка знову закрили авіарух над територією Польщі, який був частково відновлений в понеділок.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив прес-секретар Polskiej Agenci Żeglugi Powietrznej (PAZP) Гжегож ГЛЕБОВІЧ.
Він сказав, що цивільні авіарейси заборонені на усіх летовищах в країні.
Заборона діятиме поки не буде оголошена її скасування.
Водночас прес-секретар повідомив, що лише на півночі Польщі дозволено транзитний рух для рейсових літаків на висоті вище 6,1 км.
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