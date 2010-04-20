Європа поновлює польоти літаків

Брюссель. 20 квітня. УНІАН. Європа поступово відкриває авіаційний простір для польотів.

Про це повідомляють сьогодні інформаційні агентства “Франс-Прес” та “Associated Press”.

За даним агентств, в Бельгії аеропортам дозволено приймати літаки, починаючи з 8-00, водночас відправлення передбачаються не раніше 14-00.

Данія поки зберігає заборону на зліт і посадку, водночас, відкрила транзитний простір на висоті вище 6 тис. метрів.

Франція також частково відкрила повітряний простір, що дало можливість авіакомпанії Air France заявити про те, що сьогодні літаки із аеропортів Париж-Шарль де Голль та Париж-Орлі здійснюватимуть вилети за нормальним графіком до Марселя, Ніцци, Бордо, Тулузи та Корсики. Вилети за європейськими напрямками відкриються не раніше 12-00.

У Великобританії на сьогодні закриті всі польоти. Разом з тим, компанія British Airways сподівається розпочати вилети на далекі відстані з 16-00.

На півночі Італії також поступово відкриваються аеропорти. Сьогодні перші вилети здійснені з аеропортів Мілан-Мальпенса та Мілан-Лінате.

В Угорщині з 2-00 діє часткова заборона на польоти, яка забороняє над частиною території країни літати на висоті нижче, ніж 6 тис. метрів. В Будапешті не виключають можливості поширити ці правила на всю країну в найближчі години.

В Ірландії повітряний рух залишається закритим щонайменше до 12-00. Водночас, у Латвії повітряний простір повністю відкритий з 8-00.

У Норвегії, яка першою почала закривати свій повітряний простір ще у минулий вівторок, 14 квітня, починаючи з п’ятниці 16 квітня триває поступове відкриття авіаційного руху. Разом з тим, сьогодні зранку було знову закрито рух по коридорах на Південному заході країни. Повітряні коридори над Осло залишаються відкритими.

У Польщі авіаційний рух залишиться закритим до кінця сьогоднішнього дня, дозволено лише транзитні перельоти на висоті вище 6 тис. метрів.

Швейцарі сьогодні повністю відновила авіаційний рух. За інформацією Федерального бюро цивільної авіації, концентрація вулканічного попелу в небі над Швейцарією значно зменшилася, а пробні польоти продемонстрували можливість відкриття авіаційного руху.

Як повідомляв УНІАН, авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.

Європейські чиновники після засідання Ради міністрів з питань транспорту ЄС 19 квітня пообіцяли поступове відкриття авіаційного руху, починаючи від сьогодні.