До України їде комісар з розширення та політики сусідства

Київ. 20 квітня. УНІАН. Європейський комісар Штефан ФЮЛЕ, який відповідає за розширення ЄС та Європейську політику сусідства, 21-23 квітня відвідає Україну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Представництва Європейської Комісії в Україні.

Комісар зустрінеться з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, прем’єр-міністром Миколою Азаровим, головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ, міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ, віце-прем’єр-міністром Сергієм ТІГІПКОМ та головами відповідних парламентських комітетів. Ш.ФЮЛЕ також проведе дискусію з представниками опозиції.

Візит передусім зосереджуватиметься на подальшому посиленні двосторонніх відносин між Україною та ЄС. «Україна стикається з багатьма політичними та економічними викликами», - наголосив Ш.ФЮЛЕ напередодні своєї подорожі. «Україна потребує рішучих дій з проведення реформ, якщо вона прагне досягти стабільності та добробуту, на які сподіваються її громадяни. Довготривалого рішення можна досягти тільки завдяки здоровому бізнесовому та інвестиційному клімату, що породжує зростання, створює робочі місця та гарантує стабільні доходи державного бюджету. Це, своєю чергою, вимагає стабільного, демократичного політичного середовища», - підкреслює комісар.

У рамках візиту комісар Ш.ФЮЛЕ також виступить перед студентами Київського інституту міжнародних відносин. Крім того, очікується, що він зустрінеться з представниками Європейської бізнес-асоціації та українських неурядових організацій.