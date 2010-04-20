Брюссель. 20 квітня. УНІАН. Більшість депутатів Європарламенту змогли приїхати на сесію до Страсбурга.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у повідомленні прес-служби Європарламенту, текст якого передано УНІАН.

За даними прес-служби, ввечері понеділка, 19 квітня, на сесії було присутньо 408 депутатів з 736, незважаючи на складнощі в авіаційному русі.

Таким чином, Європарламент може продовжувати свою роботу цього тижня. Згідно з правилами діяльності Європарламенту, він є правомочним за наявності в залі третини депутатів.

Разом з тим, прес-служба повідомляє, що оскільки подорожі з окремих країн ЄС є практично неможливими, то Європарламент цього тижня, скоріш за все, не проводитиме голосувань, через географічну розбалансованість депутатського складу.

Як повідомляв УНІАН, авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.

Раніше Рада ЄС скасувала ряд подій в Брюсселі за участі представників урядів країн-членів ЄС. Засідання сесії Європарламенту також було під загрозою зриву.