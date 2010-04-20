Більшість депутатів Європарламенту змогли приїхати на сесію
Однак голосування проводити поки не будуть
Брюссель. 20 квітня. УНІАН. Більшість депутатів Європарламенту змогли приїхати на сесію до Страсбурга.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у повідомленні прес-служби Європарламенту, текст якого передано УНІАН.
За даними прес-служби, ввечері понеділка, 19 квітня, на сесії було присутньо 408 депутатів з 736, незважаючи на складнощі в авіаційному русі.
Таким чином, Європарламент може продовжувати свою роботу цього тижня. Згідно з правилами діяльності Європарламенту, він є правомочним за наявності в залі третини депутатів.
Разом з тим, прес-служба повідомляє, що оскільки подорожі з окремих країн ЄС є практично неможливими, то Європарламент цього тижня, скоріш за все, не проводитиме голосувань, через географічну розбалансованість депутатського складу.
Як повідомляв УНІАН, авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.
Раніше Рада ЄС скасувала ряд подій в Брюсселі за участі представників урядів країн-членів ЄС. Засідання сесії Європарламенту також було під загрозою зриву.