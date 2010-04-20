Командир фрегата ВМС США вітає свободу слова в Севастополі

Севастополь. 20 квітня. УНІАН. Командир фрегата ВМС США «Джон Л.Холл», який прибув сьогодні до Севастополя, капітан 2-го рангу Герман ПФЕФАЛ вітає «демократичний процес, який розвивається у місті», і свободу слова, яку мають жителі Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після закінчення протокольної зустрічі у голови міської державної адміністрації Валерія САРАТОВА.

Відповідаючи на запитання журналістів про його ставлення до акції протесту, яку організувала невелика група активістів однієї з політичних сил під час заходу американського корабля до Севастопольської бухти, Г.ПФЕФАЛ сказав: «Конкретно про цих людей я нічого не можу сказати: ні «проти», ні «за», проте хотів би підкреслити, що мені приємно бачити той демократичний процес, який розвивається у вашому прекрасному місті, ту свободу слова, яку люди мають».

Коментуючи на прохання журналістів підсумки спілкування з главою МДА, Г.ПФЕФАЛ, зокрема, відзначив: «Ми говорили про ті міцні і дружні відносини, які підтримуються між нашими двома країнами. Я подякував міра за те, що найближчі два дні мій корабель знаходитиметься тут, за можливість відвідати ваше прекрасне місто».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 квітня, до порту Севастополя з неофіційним візитом прибув фрегат Військово-морських Сил США «Джон Л.Холл».

На Графській пристані прихід фрегата зустрічав пікет у складі близько 50 активістів Прогресивної соціалістичної партії України та її прихильників, які тримали в руках плакати «НАТО - ні!», «Севастополь не буде базою натовської воєнщини!», «Ні України в НАТО, НАТО - в Україні!», і скандували приблизно те саме, що було написано на плакатах.