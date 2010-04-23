У Страсбурзі розпочнеться весняна сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи

В ході сесії депутати планують заслуати Президента України Віктора Януковича, міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, визначитися щодо проектів доповідей про Голодомор, про наслідки російсько-грузинської війни 2008 року, про дискримінацію на базі сексуальної орієнтації, низку економічних доповідей, а також заслухати доповідь комісара ЄС з прав людини Томаса Хаммарберга щодо стану справ у цій сфері в країнах-членах Ради Європи в 2009 році.

Дата події: 26-30 квітня 2010 року. Час початку: 11:30, 26 квітня 2010 року.