Янукович звільнив керівників місій при ЄС та НАТО
16:31, 12 травня 2010Новини ЄС
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Укази - на сайті Президента
Київ. 12 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Андрія ВЕСЕЛОВСЬКОГО з посади Представника України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі).
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Також іншим указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив Ігоря САГАЧА з посади глави Місії України при НАТО.
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