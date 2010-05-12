Янукович звільнив керівників місій при ЄС та НАТО

Укази - на сайті Президента

Київ. 12 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Андрія ВЕСЕЛОВСЬКОГО з посади Представника України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі). Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави. Також іншим указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив Ігоря САГАЧА з посади глави Місії України при НАТО.

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