Київ відзначить День Європи

Київ. 12 травня. УНІАН. 15 травня у Києві увосьме відзначатиметься День Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, з 11 по 14 травня посли країн-членів Європейського Союзу відвідуватимуть київські університети і зустрічатимуться зі студентами, а також проводитимуть дебати на тему Європейського Союзу.

Ж.ТЕЙШЕЙРА повідомив, що, крім Києва, дні Європи також відзначатимуться у регіонах України. Зокрема, з 19 по 21 травня представники країн Європейського Союзу перебуватимуть на південному сході України і візьмуть участь у святкуванні Дня Європи у Севастополі та Херсоні. 27-28 травня представники країн ЄС відвідають місто Свердловськ Луганської області та Маріуполь. З 3 по 6 червня відбудеться святкування днів Європи у Закарпатті.

За словами Ж.ТЕЙШЕЙРИ, представники країн ЄС під час своїх візитів до регіонів України зустрічатимуться з представниками місцевої влади, громадськістю, проводитимуть публічні дебати тощо. Зокрема, в Луганську представники ЄС спустяться в шахту. При цьому Ж.ТЕЙШЕЙРА нагадав, що ЄС реалізує в Луганській області проект з підтримки реформування вугільного сектору України.

Крім того, як повідомили УНІАН у Міністерстві закордонних справ України, святкування Дня Європи у Києві 15 травня розпочнеться о 12.00 з офіційної церемонії відкриття за участю керівництва МЗС, Київської міської державної адміністрації, глав дипломатичних представництв країн-членів Європейського Союзу. Цього ж дня на вулиці Хрещатик розпочне роботу «Європейське містечко», в якому будуть презентовані намети-павільйони європейських країн, міжнародних та громадських організацій України, будуть організовані публічні дебати за участю представників органів виконавчої та законодавчої влад України, керівників дипломатичних установ країн-членів ЄС в Україні.

Також в рамках «Європейського містечка» функціонуватимуть куточок європейської кухні та ігровий дитячий майданчик.

«Нове керівництво України прагне ще раз підтвердити, що європейська інтеграція не на словах, а на ділі є пріоритетом не просто зовнішньої політики, а всього комплексу державного будівництва України», - сказав на прес-конференції директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.