У квітні інфялція в Європі зросла

Брюссель. 18 травня. УНІАН. У квітні 2010 року річна інфляція (квітень до квітня) в зоні євро становила 1,5% проти 1,4% у березні, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 2,0% проти 1,9% у березні-2010.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з березнем, у квітні-2010 було зареєстровано інфляцію в 0,5% в єврозоні та 0,4% в ЄС-27.

У квітні 2010 року найменша річна інфляція зафіксована в Латвії (-2,8%), Ірландії (-2,5%) та Литві (0,2%).

Найбільша річна інфляція у квітні 2010 року була зафіксована в Угорщині (5,0%), Греції (4,7%) та Румунії (4,2%).

У квітні 2009 року річна інфляція становила 0,6% в зоні євро та 1,3% в ЄС-27.