Бундестаг підтримав надання грошей на підтримку євро

Київ. 21 травня. УНІАН. Німецький Бундестаг у п`ятницю, 21 травня, схвалив багатомільярдні асигнування до загального європейського антикризового стабілізаційного фонду, установленого для зміцнення євро і підтримки тих держав ЄС, які поодинці не можуть справитися зі зростанням державної заборгованості. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Spiegel.

Внесок німецької сторони до антикризового фонду, обсяг якого оцінюється в 750 мільярдів євро, має становити 148 мільярдів. Зазначається, що законопроект вдалося прийняти з перевагою лише у сім голосів: при необхідній абсолютній (канцлерській) більшості в 312 голосів за асигнування проголосували 319 депутатів.

Соціал-демократи і ”Зелені” раніше заявили, що утримаються від голосування. Фракція ”Ліві” голосувала ”проти”, а лідер СДПН Зігмар ГАБРІЕЛЬ звинуватив уряд Ангели МЕРКЕЛЬ в тому, що у нього немає чіткої лінії в питанні про подолання європейської фінансової кризи. ”У вас немає ніякої мети, ви не знаєте, куди йде Німеччина і куди - Європа”, - заявив З.ГАБРІЕЛЬ.

Зі свого боку, А.МЕРКЕЛЬ, виступаючи в Бундестагу 19 травня, заявила, якщо звалиться євро – звалиться весь ЄС, додавши, що йдеться не більше й не менше як про порятунок загальноєвропейської ідеї.

Раніше уряд Німеччини потрапив під вогонь різкої критики через зволікання в наданні фінансової допомоги Греції. На думку деяких спостерігачів, це призвело до того, що криза розповсюдилася на всю Єврозону.