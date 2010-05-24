Українці Європи вимагають від влади дотримання Конституції (фото)

Брюссель. 24 травня. УНІАН. 23 травня українці, що живуть в країнах ЄС, провели віче за дотримання Конституції України та проти антиукраїнських кроків української влади.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив голова Християнського товариства українців Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ.

За його інформацією, цей загальноєвропейський захід ініціювали Християнське Товариство Українців Італії, Громадянська Ініціатива громадян України у Польщі, Спілка Українців в Португалії та Українська громада в Іспанії. До проведення акції активно долучився Європейський конгрес Українців, що об’єднує українські організації в 23 країнах Європи.

”Вибір дати віча був не випадковим. Власне, на Зелені свята в 1979 році, під час свого першого візиту до Польщі Папа Римський Іван Павло ІІ молився про зіслання Святого Духа на цю країну, поневолену комунізмом. Ця подія вважається початком глобальних змін у Центрально-Східній Європі”, - зазначається у повідомленні, текст якого передано УНІАН.

Головна мета віча – донести до Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів України позицію українців Європи щодо останніх кроків влади, а також озвучити її широкій громадськості країн проживання.

“Всеєвропейське віче є громадською ініціативою українських громад Європи і не має жодного відношення до політичних партій в Україні», - наголошується у повідомленні.

Приводом до скликання віча стала стурбованість українців Європи останніми діями влади в економічній, політичній та гуманітарній сферах.

На прохання громад в українських церквах різних конфесій відбулися Богослужіння за Україну та за просвітлення Святим Духом української влади і народу.

О другій половині дня в Мюнхені, Римі, Лісабоні, Афінах, Варшаві, Флоренції, Мадриді, Таллінні та інших великих містах Європи відбулися народні віча. Це була перша скоорднинована протестна акція українців за кордоном, яка одночасно відбувалась у такій кількості міст.

Учасники акції також схвалили спільне звернення до Президента України, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра.

“Методи правління та провальна політика нової української влади ставлять під сумнів існування України як незалежної держави. За три місяці президентства В.Януковича практично вся влада зосередилася в одних руках. Не сприйняття цієї політики половиною виборців ігнорується. Новий Президент всупереч своїм передвиборчим обіцянкам навіть не намагається стати Президентом всієї України», - написано у зверненні.

Українці Європи, зокрема, зазначили, що неможливо назвати політикою національних інтересів ті дії, які здійснюються новою українською владою, і, зокрема, обмін продовження термінів перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі на “примарні” знижки на газ, консолідація влади і створення парламентської більшості “на незаконній індивідуальній основі”, випадки кримінального переслідування політичних опонентів, згортання свободи слова, призначення міністром освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА, а також встановлення у Запоріжжі пам’ятника Йосипу Сталіну.

“Сьогодні загроза незалежності України велика як ніколи раніше. Ці дії можуть спричинити повне знищення української держави, громадянського суспільства і культури.

Ми, громадяни України та етнічні українці , перебуваючи далеко від рідної землі, залишаємося частиною українського народу і не залишимося осторонь суспільних процесів, які відбуваються в ньому”, - написано у зверненні.

Українці, що проживають в Європі, висловили свій протест антиукраїнським діям влади та вимагають припинити порушення Конституції та законів України Президентом, прем’єр-міністром та Верховною Радою, оскаржити в Конституційному суді та денонсувати угоду з Росією про продовження термінів перебування Чорноморського флоту на 25 років, офіційно спростувати заяву Президента Віктора ЯНУКОВИЧА в Парламентській Асамблеї Ради Європи про те, що Голодомор 1932-1933 років не може вважатися геноцидом українського народу, припинити всі дії щодо поглинання стратегічних об’єктів української економіки Росією чи будь-якою іншою країною.

Українці Європи також вимагають припинити згортання свободи слова в Україні, не допускати кримінального переслідування політичних опонентів, забезпечити виконання статті 10 Конституції України щодо державної мови в усіх галузях життя України, розпочати та проводити реформи судової системи, економіки, системи охорони здоров’я, соціальної сфери.

Фото надані учасниками та організаторами віче.