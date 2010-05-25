”Східному партнерству” знайдуть друзів та донорів

Варшава. 25 травня. УНІАН. Учасники неформального засідання глав МЗС держав-учасниць програми "Східне партнерство" та європейських дипломатів у понеділок, 24 травня в Сопоті вирішили створити групу країн-друзів цієї програми.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив глава МЗС Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ, який ініціював неформальну зустріч, присвячену "Східному партнерству".

"Ми вирішили створити групу-друзів "Східного партнерства", - сказав він.

Р.СІКОРСЬКИЙ зазначив, що до цієї групи можуть увійти держави, які захочуть брати участь у програмах, що реалізовуватимуться в рамках "Сідного партнерства", а також потенційні донори.

Серед них міністр назвав Росію, яка, за його словами, може бути зацікавлена тим, що робиться в рамках цієї програми.

Серед можливих донорів програми Р.СІКОРСЬКИЙ також назвав Норвегію, Канаду, Японію та США.

Він не виключив, що участю в групі друзів "Східного партнерства" можуть бути зацікавлені інші держави.

Р.СІКОРСЬКИЙ також додав, що у 2011 році в ЄС головуватимуть Угорщина та Польща, що, за його словами, ще більше сприятиме реалізації проектів в рамках програми "Східне партнерство".

"Наступний рік напевно буде роком "Східного партнерства", бо обидві держави вважають його пріоритетним", - сказав польський міністр.

Прес-секретар МЗС Польщ Пьотр Пашковський сказав УНІАН, що ідею створення такої групи приятелів активно підтримали усі учасники неформальної зустрічі.

Він зазначив, що швидше за все ця група буде сформована на основі заявок держав, які захочуть увійти до такої групи.

Як повідомляв УНІАН, започатковане у 2009 році “Східне партнерство” – ініціатива ЄС, спрямована на посилення відносин з шістьма східноєвропейськими країнами: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою і Україною.

На сьогодні фінансування ЄС на реалізацію програм в рамках “Східного партнерства” передбачено в обсязі 600 млн. євро до 2014 року.