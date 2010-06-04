ПАРЄ позитивно оцінює співпрацю між Президентом, ВР і урядом

Київ. 4 червня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи позитивно оцінює співробітництво між Президентом, Верховною Радою та урядом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні на прес-конференції співдоповідач Моніторингового комітету ПАРЄ Ренате ВОЛЬВЕНД.

«Я думаю, що той факт, що новообраний Президент, парламент і уряд зараз можуть працювати разом, пліч-о-пліч, дає вашій країні дуже гарні шанси», - зазначила Р.ВОЛЬВЕНД.

В той же час вона додала, що покладає великі сподівання на нову владу України.

Між тим інший співдоповідач Моніторингового комітету ПАРЄ Майліс РЕПС у свою чергу зазначила, що міжнародні спостерігачі відзначають збільшення повідомлень про порушення в Україні прав на свободу зібрання, свободу слова, свободу ЗМІ, особисту свободу.

«Якщо ці звинувачення правдиві, Рада Європи ніколи не змириться з цим», - підкреслила М.РЕПС.

Крім того, Р.ВОЛЬВЕНД на запитання про те, як буде реагували ПАРЄ в разі підтвердження повідомлень про порушення в Україні прав і свобод людини, зазначила, що «Європа нікого не карає». На її думку, всі зацікавлені сторони в Україні повинні зрозуміти, що робити в цій ситуації.

Крім того, М.РЕПС повідомила, що Моніторинговий комітет ПАРЄ ще раз відвідає Україну у вересні 2010 року, коли буде вивчати питання про положення національних меншин в Україні.