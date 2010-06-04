У Люксембургу розпочнеться засідання Ради закордонних справ ЄС

В ході засідання міністри закордонних справ планують, зокрема, обговорити ситуацію в Ірані, в країнах Західних Балкан, Кубі, Грузії та Судані, а також уроки, винесені з надання допомоги постраждалому від землетрусу Гаїті. Крім того, планується обговорити проблему піратства у Східній Африці.

Дата події: 14 червня 2010 року. Час початку: 08:30.