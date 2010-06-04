У Люксембургу розпочнеться засідання Ради із загальних справ ЄС

18:57, 04 червня 2010
Новини ЄС
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В ході засідання міністри планують, зокрема, обговорити підготовку до засідання Європейської Ради, а також напрацювати загальний підхід щодо законодавства, яке має на меті імплементусвати положення Лісабонської угоди про право громадян ЄС на законодавчу ініціативу.

Дата події: 14 червня 2010 року.

Час початку: 15:00.

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