У Люксембургу розпочнеться засідання Ради із загальних справ ЄС

В ході засідання міністри планують, зокрема, обговорити підготовку до засідання Європейської Ради, а також напрацювати загальний підхід щодо законодавства, яке має на меті імплементусвати положення Лісабонської угоди про право громадян ЄС на законодавчу ініціативу.

Дата події: 14 червня 2010 року. Час початку: 15:00.