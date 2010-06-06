У загиблого під Смоленськом польського чиновника викрали банківську картку?

Київ. 6 червня. УНІАН. Троє російських міліціонерів підозрюються в тому, що після авіакатастрофи під Смоленськом літака президента Польщі злочинним шляхом зняли гроші з банківського рахунку трагічно загиблого високо посадовця Анджея Пшевозника, використовуючи його пластикову картку під час покупок в Смоленську.

Як передає РІА Новости, про це повідомив в неділю журналістам прес-секретар уряду Польщі Павел ГРАСЬ.

Літак польського президента Леха Качинського Ту-154 розбився під Смоленськом вранці 10 квітня. На борту перебували 96 осіб - 88 пасажирів і 8 членів екіпажу. Не вижив ніхто. Загинули президент Польщі, його дружина і представники керівництва країни. Вони прямували до Катині, щоб взяти участь в жалобних заходах.

Cеред загиблих був головний організатор пам`ятних заходів в Катині – А.Пшевозник, який обіймав високу посаду Генерального секретаря польської Ради з охорони пам`яті боротьби і мучеництва.

Як повідомила журналістів вдова Пшевозника Іоланта, з картки високопосадовця зникли близько 6 тисяч польських злотих (приблизно 2 тисяч доларів).

Перша транзакція була здійснена в день катастрофи, 10 квітня. У подальші два дні були ще дві операції. Всі вони були здійснені в Смоленську.

Польські правоохоронні органи проінформували російську сторону про списання коштів з картки загиблого.

”Трьох співробітників ОМОНу за цей ганебний вчинок було швидко затримано завдяки співпраці Агентства внутрішньої безпеки Польщі і спецслужб Росії”, - сказав П.ГРАСЬ.

За його даними, ”затримані перебувають під арештом в очікуванні процесу і рішення суду”.

Російські правоохоронні органи поки не коментують цю інформацію.