В МЗС все більше хочуть позаблокового статусу для України

Київ. 8 червня. УНІАН. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ переконаний, що позаблоковий статус дозволить Україні простіше вписатися в сучасний світ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на міжнародній конференції «Україна в системі європейської безпеки: виклики і перспективи».

«Якщо сучасний світ насправді перезавантажується, то позаблоковість дозволить нам простіше вписатися в нього і встигнути на цей новий потяг, бо квиток на нього дуже простий і складається з двох істин – економічний успіх та демократія», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Він зауважив, що політична гра України не закінчена, вона просто перейшла в нову фазу.

За словами дипломата, за рецептом державного секретаря США Гіларі КЛІНТОН, Україна також почала створювати «коаліції», попри існуючі перешкоди.

«Коаліція з Росією не означає, що не існуватиме коаліції з США і ЄС, коаліція із США і ЄС не означає, що не буде коаліції з Китаєм, Бразилією, Індією, бо у світі існує тільки один спосіб не заплутатися в чужому дипломатичному павутинні – почати плести своє», - додав він.

На думку К.ЄЛІСЄЄВА, рішення про позаблоковість України - з числа тих політичних рішень, які не нав’язувалися і штучно не формулювалися, а природно проросли на українському грунті. За його словами, не спромігшись вступити до НАТО, Україна обрала інший прагматичний шлях. Він також вважає, що держава має вести політичну гру з тими картами, які дісталися їй на руки.

«Наші карти не найгірші, і проголошення де-факто позаблоковості, нашу гру не скасовує. Навпаки, наші партнери очікують побачити український власний хід у великій грі під назвою нова архітектура європейської безпеки, і ми повинні задовольнити ці очікування», - додав він.