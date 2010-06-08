Комп`ютерні системи попередження літака Качинського працювали нормально

Москва. 8 червня. УНІАН. Система попередження зіткнення із землею TAWS літака Президента Польщі, що розбився, була справною і забезпечувала екіпаж і системи повітряного судна необхідною інформацією.

Про це УНІАН повідомили у Міждержавному авіаційному комітеті (МАК).

Повідомляється, що завершено аналіз матеріалів попереднього звіту фірми Universal Avionics Systems Corporation (UASC) про дослідження інформації бортової системи попередження зіткнення із землею (TAWS – Terrain Avoidance Warning System) і бортових комп`ютерів (FMS UNS-1D), які було встановлено на літаку.

«У результаті проведеного дослідження, яке було розпочате 4 травня 2010 року в лабораторії дослідницького центру компанії UASC в Редмонді (США, штат Вашингтон), встановлено, що дане устаткування у польоті 10 квітня ц.р. було справним і забезпечувало екіпаж і системи літака необхідною інформацією», - йдеться у повідомленні.

Аналіз вмісту, що зберігся у пам`яті пристроїв, повідомлень і службової інформації дозволив підтвердити висновки, зроблені на підставі інформації бортових реєстраторів, а також уточнити порядок роботи екіпажа, навігаційні розрахунки і траєкторію польоту літака.

За інформацією МАК, додатково проведено експертну льотну оцінку дій екіпажа літака Ту-154М № 101 Республіки Польща при заході на посадку з участю пілотів, що мають великий досвід льотної роботи і значний наліт на повітряних судах.

Льотну оцінку виконано на підставі аналізу: записів параметрів польоту, одержаних у результаті розшифровки параметричного бортового аварійного самописця; записів переговорів членів екіпажа в кабіні літака і з диспетчерами служб управління повітряним рухом і матеріалів льотної підкомісії.

Як повідомляв УНІАН, літак польського Президента Л.Качиньського Ту-154 розбився під Смоленськом вранці 10 квітня. На борту перебувало 96 осіб - 88 пасажирів і вісім членів екіпажа. Не вижив ніхто. Серед загиблих президент Польщі, його дружина і представники керівництва країни. Вони прямували до Катині, щоб взяти участь у траурних заходах.