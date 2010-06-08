Рада міністрів ЄС підтримала приєднання Естонії до зони євро

Брюссель. 8 червня. УНІАН. Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС підтримала приєднання Естонії до зони євро з 1 січня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Ради у Люксембурзі.

Згідно з рішенням, пропозиція щодо приєднання Естонії до зони євро буде направлена для розгляду на засіданні Європейської Ради (саміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 17 червня цього року.

Остаточне рішення щодо приєднання Естонії буде схвалено на засіданні Ради міністрів з питань економіки та фінансів 13 липня цього року.

Рада міністрів у своєму рішенні зазначила, що поділяє точку зору Єврокомісії щодо того, що Естонія досягла високого рівня стабільної відповідності вимогам, що висуваються до країн-членів зони євро, і, таким чином, виконала усі необхідні умови для приєднання до єдиної європейської валюти.

До зони євро з січня 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.