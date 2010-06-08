Мандат місії ЄС в Косово продовжено на 2 роки

Брюссель. 8 червня. УНІАН. Рада ЄС продовжила на два роки – до 14 червня 2012 року - мандат для юридичної місії в Косово.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було формально схвалено сьогодні на засіданні Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС в Люксембурзі.

Як повідомляв УНІАН, юридична місія EULEX для Косово була створена 4 лютого 2008 року, і мала мандат до 14 червня цього року.

З 9 грудня 2008 року група з 2000 поліцейських, митників, прокурорів та суддів розпочала працювати в Косово.

Місія EULEX спрямована на те, щоб допомогти Косово досягти європейських стандартів у сфері політики, юриспруденції, митної справи.